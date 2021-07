Brandon Mechele ziet Racing Genk als de grootste concurrent van Club Brugge

Vanavond spelen Club Brugge en Racing Genk de Supercup. Het eerste duel tussen de twee grootste titelkandidaten volgens Brandon Mechele.

Brandon Mechele was er niet bij voor België op het EK waardoor hij zich optimaal kon klaarstomen voor een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Van oudsher wordt deze geopend met de Supercup. Zo staan landskampioen Club Brugge en Bekerwinnaar Racing Genk tegenover elkaar. Volgens Brandon Mechele is Racing Genk de grootste uitdager van Club Brugge om ze van een 3de landstitel te houden.



In een interview met SudPresse duidt hij Genk alvast aan als de grootste titeluitdager voor Club Brugge. "Is Genk onze voornaamste concurrent? Zonder twijfel! Ze waren al de sterkste ploeg in de PO's en hebben tot dusver al hun vaste krachten kunnen behouden", klinkt het. Verder vreest Mechele vooral de concurrentie van Antwerp en Anderlecht. Daar tegenover schat hij AA Gent en Standard veel minder gevaarlijk in.