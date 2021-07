Verdediger hoopt dat hij genoeg gedaan heeft om Vanderhaeghe te overtuigen: "Blij dat ik mijn vinger opstak"

Komende week moet Yves Vanderhaeghe de knoop doorhakken: houdt hij de jongens die Monaco op test gestuurd heeft? Boris Popovic hoopt alvast dat hij Vanderhaeghe heeft kunnen overtuigen.

De 21-jarige verdediger stond te springen om naar de Vereniging te komen. “Ik ben blij dat ik mijn vinger opstak toen de coach van Cercle in Monaco de vraag stelde wie er naar Brugge wilde komen voor een jaar”, zegt hij in HLN. “Het project lijkt me hier zeer interessant voor een jonge speler. Na vier jaar bij Monaco wou ik mijn grenzen aftasten."

"Naar het voorbeeld van mijn vriend Strahinja Pavlovic. Ik volgde zijn verblijf vorig seizoen bij Cercle op de voet. Hij deed het hier bijzonder goed, en het is mijn ambitie om zijn voetsporen te drukken. Door de matchen van Cercle tijdens het voorjaar te bekijken, kreeg ik ook een idee hoe het er in België aan toe gaat. Deze competitie lijkt me zeer geëngageerd en dus ideaal voor de ontwikkeling van jonge voetballers."