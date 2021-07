Genk loot erg zwaar en moet zo meteen vol aan de bak in derde voorronde van de Champions League

Tijdens de supercup zagen we nog niet het Genk van vorig seizoen terug. John van den Brom hoopt de Genkies snel terug op kruissnelheid te krijgen. Het zal nodig zijn om de voorrondes van de Champions League te doorworstelen.

Om 12u werd er maandagmiddag geloot voor de derde voorrondes van de Champions League. De Limburgers nemen het daarin op tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Een lastige loting dus voor KRC Genk.

De heenmatch wordt gespeeld op 3 of 4 augustus, de terugmatch een week later op 10 augustus. Als Genk zich niet kwalificeert is het automatisch verzekerd van de poulefase van de Europa League. Indien het kan stunten tegen Shakhtar, wacht nog een laatste voorronde in het kampioenenbal.