Philippe Clement erg kritisch: "Dat is niet goed voor het Belgisch voetbal"

De nationale feestdag zal amper verwerkt zijn en de spelers in de Jupiler Pro League staan al klaar voor hun eerste competitiewedstrijd. Na een raar jaar met corona en een EK wordt het een zware jaargang, opnieuw.

"De vroege competitiestart is niet goed", aldus Philippe Clement in De Tribune. "Spelers hebben een goede voorbereiding en goede basis nodig om een heel seizoen lang continu te blijven presteren."

"Alles is in functie om in september tot december klaar te zijn, ook voor het Europese luik. De voorbereiding gaat nu verder voor ons. We gaan verder zwaar doortrainen en niet enkel focussen op die eerste competitiewedstrijden en dat zal de enige weg zijn om er een heel seizoen continu te kunnen staan."

Beslissing is genomen

"Het is voor het Belgisch voetbal niet zo goed, niet zo positief. In een zware periode november-december met cruciale Europese wedstrijden ... Als je het niet op deze manier aanpakt, kom je dan daar krachten te kort."

"Maar goed: de beslissing is genomen om opnieuw veertig wedstrijden te spelen in onze competitie, waarbij we een van de landen zijn met de meeste matchen. Die spreiding wordt dan gekozen, niet om het iets nauwer te pakken later in het seizoen. We moeten ons daaraan aanpassen."