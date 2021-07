🎥 Ex-transferdoelwit Anderlecht en Club Brugge scoort meteen in eerste wedstrijd met inzet voor nieuwe club

Dinsdagavond stonden de tweede voorrondes van de Champions League op het programma. Vooral het duel tussen Celtic en Midtjylland was een aantrekkelijke affiche, en had ook een link met onze competitie. De doelpuntenmaker voor de thuisploeg stond namelijk op het lijstje van Anderlecht en Club.

Liel Abada genoot deze zomer interesse van zowel Club Brugge als Anderlecht. Vooral paars-wit leek met een stevig bod van vier miljoen euro komaf te maken met de concurrentie. Uiteindelijk koos het Israëlisch toptalent voor Celtic Glasgow, dat zich meteen in de handen wrijft.

Want de 19-jarige flankaanvaller trof in zijn eerste wedstrijd voor de Schotse topclub meteen raak. Uiteindelijk eindigde het duel op een 1-1 gelijkspel. Bijzonder efficiënt? Dat had Anderlecht misschien wel kunnen gebruiken, al was er ook wel een beetje meeval mee gemoeid. Bij de Deense bezoekers bleef Dion Cools (ex-Club Brugge) negentig minuten op de bank. Volgende week woensdag wordt de terugwedstrijd gespeeld.