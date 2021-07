'Genk heeft persoonlijk akkoord met JPL-revelatie, Anderlecht probeert hem te kapen'

Vorig jaar was hij een van dé revelaties in de Jupiler Pro League, mogelijk komt daar een verlengd avontuur van in onze vaderlandse competitie.

Ike Ugbo is een van de voornaamste opties van KRC Genk om Gouden Stier Paul Onuachu op te gaan volgen in de spits. De 22-jarige aanvaller zou zelf ook graag naar Genk willen komen, nadat hij vorig jaar grote sier maakte bij Cercle Brugge op uitleenbasis van Chelsea. Persoonlijk akkoord Er zijn veel buitenlandse kapers op de kust, maar de Nigeriaan kent de Belgische competitie ondertussen natuurlijk. Er zou al een persoonlijk akkoord zijn, maar onder meer Anderlecht aast ook nog op de aanvaller. Bovendien is Genk Onuachu nog niet kwijt - de markt is moeilijk en Genk wil heel veel miljoenen incasseren voor de Gouden Stier.