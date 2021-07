Club Brugge blijft op zoek naar buitenkansjes, nu ook Canadees in the picture

Een van de mannen in the picture bij Club Brugge is de 22-jargie Canadees Tajon Buchanan. De interesse van blauwzwart zou redelijk concreet zijn. Club Brugge zou een bod uitgebracht hebben.

Toch zijn er nog heel wat andere ploegen in de running. Het meest concreet zou een bod van het Franse RC Lens van 4 miljoen euro zijn.

De Canadees is echter ook gegeerd in Duitsland en Italië. Daar lijken Augsburg en Sassuolo de ploegen met de grootste honger om Buchanan binnen te halen.

Per TSN:



Interest in Canadian Defender/Midfielder Tajon Buchanan is growing.



RC Lens of 🇫🇷 Ligue 1, FC Augsburg of the 🇩🇪 Bundesliga, and Club Brugge of the 🇧🇪 First Division all have sent offers for Buchanan.



More 🇩🇪 & 🇵🇹teams will be sending offers soon. #NERevs | #MLS pic.twitter.com/oH9XmFVJaA