Vanhaezebrouck koestert nog hoop: "Ik zal wel nog eens onder vier ogen met hem overleggen"

Het seizoen van AA Gent begint vanavond al. De Buffalo's treffen het Noorse Valerenga in de voorrondes Conference League. Hein Vanhaezebrouck hoopt ook Europees ver te geraken, ook om de Belgische coëfficiënt op peil te houden.

“We waren liever iets later in dit verhaal gestapt. Maar vorig jaar grepen we toch nog een mooie vijfde plaats met bijhorend Europees ticket. En nu treffen we meteen een heel volwaar­dige tegenstrever. Deze ploeg is zonder twijfel twee keer zo sterk als de andere mogelijke tegenstanders", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Gent moet het wel doen zonder spits Roman Yaremchuk, die graag weg wil. Hij stond ook niet op de Europese lijst. “Je kunt voor elke kwalificatieronde een nieuwe lijst indienen en dus bestaat de kans dat Roman daar volgende keer wel op staat. Ik zal nog wel eens met hem onder vier ogen overleggen.”