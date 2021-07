Standard wordt laag ingeschat: "Daar luisteren we niet naar, play-off 1 blijft de doelstelling"

't Is tussen hoop en twijfel dat Standard aan de competitie begint. De Rouches moesten deze zomer de tering naar de nering zetten en hebben nog niet veel kwaliteit binnengehaald. Ze zetten hun hoop op hun jeugd en een paar ervaren rotten. Zoals kapitein Konstantinos Laifis...

“Ik heb er inderdaad zin in”, bevestigt de centrale verdediger in HBvL. “We voelen ons goed. Er is binnen de groep een zekere opwinding. Dat de buitenwereld ons niet hoog inschat? Daar luisteren we niet naar. We focussen op onze taak. Play-off 1 blijft de doelstelling.”

Mbaye Leye bombardeerde Laifis deze zomer tot kapitein. “Ik ben tot aanvoerder benoemd, een gigantische eer”, zegt hij. “Ik zal mijn best doen om deze ploeg te leiden. Ik had nooit gedacht dat ik hier zes jaar zou blijven. Hiervoor dacht ik nog aan een transfer, maar nu niet meer. Als het komt, dan komt het.”