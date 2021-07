Pochettino weet waar zijn toekomst ligt: tot 2023 bij Paris Saint-Germain

Vorig jaar moest de ploeg van Pochettino het Europese toneel verlaten in de halve finale van de Champions League. PSG moest zijn meerdere erkennen in Manchester City. De Franse ploeg kon zich ook voor het eerst sinds 2017 niet tot kampioen van Frankrijk kronen, maar toch mag Pochettino aanblijven tot 2023.

De Argentijn beschikt komend seizoen over een verbeterde kern. PSG haalde heel wat grote namen binnen zoals: Sergio Ramos (4x Champions Leaguewinnaar), Gianluigi Donnarumma (EK-winnaar 2021), Georginio Wijnaldum (1x Champions Leaguewinnaar) en Achraf Hakimi (kampioen Serie A 2021). Als Pochettino volgend seizoen weer geen grote trofee weet te winnen met deze kern dan zal het bestuur waarschijnlijk minder mild zijn.

Official. Mauricio Pochettino extends his contract with Paris Saint-Germain until June 2023. Agreement completed and signed. 🇦🇷🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/CEnBmFL7Bf