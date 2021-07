KV Oostende aast op aanvaller uit de Ligue 1

Jean-Philippe Krasso is na zes maanden bij Le Mans teruggekeerd naar Saint-Etienne en staat naar verluidt in de belangstelling van KV Oostende.

KV Oostende heeft een plan B. Volgens La Dernière Heure denkt KV Oostende aan Jean-Philippe Krasso, voor het geval dat de deal rond Abdoul Tapsoba mislukt. KV Oostende en Standard onderhandelen al meer dan een maand over de transfer van de 19-jarige speler, zonder tot een akkoord te komen.

Jean-Philippe Krasso staat momenteel tot juni 2023 onder contract bij Saint-Etienne. Hij werd in de tweede seizoenshelft uitgeleend aan Le Mans in de derde klasse, waar hij vijf doelpunten maakte in 14 wedstrijden.

Het carrièrepad van de inwoner van Stuttgart lijkt op dat van Makhtar Gueye. De Senegalees kwam afgelopen zomer naar KV Oostende van Saint-Etienne na zes maanden bij Nancy in Ligue 2. KVO zou daarom deze zomer een soortgelijke stap kunnen wagen met Jean-Philippe Krasso.