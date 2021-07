De match delegate verklaart waarom Beerschot-Cercle werd stopgezet

De spelers stonden terug op het veld en waren volop aan het warmlopen toen scheidsrechter Boucaut er de stekker uitrok. De match delegate gaf een woordje uitleg waarom de scheidsrechter die beslissing nam.

Direct na de wedstrijd gaf de match delegate bij Sporza een woordje uitleg: "Het werd te gevaarlijk voor blessures en na een halfuur pauze was voetballen op de middenstrook misschien haalbaar, maar de zijkanten van het veld waren onbespeelbaar .Het onweer was ook nog niet voorbij. We hadden misschien weer 5 minuten kunnen voetballen, met het risico dat de match daarna weer zou moeten worden gestaakt. Wanneer we hervatten? Daar beslissen de bondinstanties over."

Ondertussen heeft Stad Antwerpen, de clubs en de Pro League oveleg gepleegd en is een nieuwe datum bekendgemaakt. De wedstrijd zal dinsdag om 20 uur hervat worden voor de resterende tijd. Goed nieuws voor de fans want zij mogen met hun ticket van afgelopen wedstrijd gratis binnen.