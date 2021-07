Twaalfde man speelt meteen zijn rol in Sclessin: "Enorme impact van het publiek"

Standard kon tegen Racing Genk eindelijk weer rekenen op haar fans in de tribunes. De 7850 aanwezigen stuwden de jonge Rouches vooruit. De late tegentreffer deerde de fans niet: zij trakteerden na afloop de ploeg van Mbaye Leye op een staande ovatie. En of we de fans gemist hebben.

In de eerste helft had Standard het niet onder markt tegen Genk. Na de pauze toonden de Rouches een ander gelaat, mede dankzij de steun van het thuispubliek. "De impact van het publiek was enorm vanavond. Onze spelfilosofie staat of valt met pressing en intensiteit. Wel, onze fans hebben de toon gezet na de pauze. Dat heb je ook nodig tegen een ploeg zoals Genk. Ik zag spelers boven zich uitstijgen na rust, kijk maar eens wat Raskin allemaal deed. We hebben onze supporters echt nodig en ik hoop dat we straks het stadion helemaal mogen vullen", liet Mbaye Leye optekenen.

© photonews

Sclessin was voor net geen 30 procent gevuld, maar de 7850 fans zorgden voor een helse sfeer. "Heerlijk om dit te zien. Vorig seizoen tegen Antwerp mochten er ook fans in het stadion, maar toen zat ik op de bank. Onze twaalfde man gaf ons vanavond een boost en heeft ons gepusht", aldus Moussa Sissako.

"We wilden vanavond winnen voor onze fans, het is jammer dat we daar niet in geslaagd zijn. Maar het was heerlijk om hen terug te zien. Iedereen kon zien dat we anders spelen met hen erbij. We beseffen maar al te goed hoe belangrijk onze fans zijn hier op Sclessin", gaf Samuel Bastien aan.