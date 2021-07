Clubicoon looft jeugdwerking van Cercle Brugge: "Ploeg van Monaco? Een ploeg waar jeugd kan doorbreken"

Zaterdagavond speelde vooral het hevige regenweer een hoofdrol in het Olympisch Stadion. Daardoor werd de wedstrijd tussen Beerschot en Cercle Brugge vroegtijdig stopgezet. Door alle commotie zouden we bijna vergeten dat de bezoekers op voorsprong kwamen via de eigen jeugd.

Want het waren twee jeugdproducten die de Vereniging, vrijwel uit het niets, op voorsprong bracht. Vlak voor rust zette Robbe Decostere zich door. Met een listig balletje vond hij Olivier Deman, die het leer tegen de touwen knikte. Ook Frederik Boi, die in het verleden 302 wedstrijden voor Cercle speelde, zette de jeugdwerking van zijn ex-club in de schijnwerpers. Daarbij maakt het clubicoon duidelijk dat de club niet alleen in 1A blijft overleven door de hulp van hun moederclub: “Ploeg van Monaco? Misschien wel, maar ook een ploeg waar jeugd kan doorbreken”, schrijft hij op Twitter. Het doelpunt van de twee jonge mannen bezorgde de inmiddels 39-jarige Bruggeling alvast mooie herinneringen: “Ik weet nog hoe gelukkig ik was met mijn eerste doelpunt in eerste klasse. Op assist van Jan Masureel, nog een ander jeugdproduct. Een kopie van het doelpunt van Olivier en Robbe.” Ploeg van Monaco? Misschien wel, maar ook de ploeg waar jeugd kan doorbreken.. ik weet nog hoe gelukkig ik was met mijn eerste doelpunt in eerste klasse, ook op assist van nog een andere jeugdspeler (Jan Masureel).. copy paste van Olivier en Robbe #levecercle #gbacer https://t.co/KDoXuIW1lX pic.twitter.com/bFOtViNmFo — Frederik Boi (@freddyboy_44) July 24, 2021