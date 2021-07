Gelegenheidsaanvoerder van STVV ziet kansen tegen KAA Gent: "Daar hebben we hard aan gewerkt"

Zondagavond start STVV het seizoen met een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. Het zal een lastige opgave worden voor de Kanaries, want de voorbereiding verliep niet optimaal. De ziekenboeg loopt stilaan overvol en ook op vlak van transfers is er weinig activiteit.

Kersvers trainer Bernd Hollerbach moet proberen om het degradatiespook af te wenden, en liefst ook een pak sneller dan vorig seizoen. De Duitse trainer zal het op de eerste speeldag wel met beperkt materiaal moeten doen. Konaté, Ito, Teixeira, Van Helden, Suzuki en De Ridder liggen in de lappenmand. Cacace en Hashioka zijn dan weer actief op de Olympische Spelen.

Gelegenheidsaanvoerder

Door de afwezigheid van Steve De Ridder zal Ilombe Mboyo de aanvoerdersbrand dragen. Een mooie eer, en dat uitgerekend tegen zijn ex-club: “Ik ben blij met het vertrouwen van de coach, maar met of zonder armband hou ik dezelfde rol. Ik denk dat alle oude spelers gewoon het goede voorbeeld willen geven aan de jongeren en het team zo goed mogelijk willen helpen”, vertelt de spits aan de clubwebsite.

Vraagtekens en mogelijkheden

KAA Gent kwam eerder deze week al in actie met een duel tegen het Noorse Vålerenga in de Conference League. Een wedstrijd die de 34-jarige spits, samen met zijn ploeggenoten, aandachtig volgde. Toch blijven ze met vraagtekens zitten: “We hebben die wedstrijd bekeken, maar het is moeilijk in te schatten wat de andere ploeg waard is en dus ook om de prestaties van Gent te beoordelen. Het stelde ons vooral in staat om hun aanwinsten aan het werk te zien."

“Het is een goed team en ze speelden goed”, concludeerde Mboyo. De voormalige Buffalo denkt toch dat een stunt zeker mogelijk is op Stayen: “We weten dat de eerste wedstrijden vooral op het mentale en op de conditie gespeeld worden. Daaraan hebben we tijdens de voorbereiding goed aan gewerkt. We geloven in onze kwaliteiten en vechten tot het einde.”