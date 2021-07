Jordi Condom kondigt nog heel wat versterkingen aan: "Vier of vijf, op die positie misschien ook voor ervaring kiezen"

Seraing is zijn nieuwe seizoen op het hoogste niveau begonnen met een nederlaag op bezoek bij Kortrijk: 2-0. "Maar we hebben alles gedaan wat we konden", aldus coach Jordi Condom.

"Welkom in 1A", aldus Condom na de wedstrijd. "We hebben het meeste eruitgehaald met het team dat we hebben, hadden de eerste kansen en zijn koud gepakt op een stilstaande fase."

"De match is beslist op ervaring en op het aantal gewonnen duels, onze kern is ook nog niet volledig. Kortrijk was sterk, dit doet deugd voor de rest van ons seizoen."

Vier-vijf versterkingen

"Het is nu aan ons om bij te leren. We zullen wat tijd nodig hebben, maar we moeten doorgaan. Er zullen nog vier-vijf spelers bijkomen."

Die zullen vooral van Metz komen: "Op de meeste posities in het veld is dat geen enkel probleem", meent Condom. "Enkel achterin moeten we misschien ook wat ervaring binnenhalen."