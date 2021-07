Standard tankt opnieuw vertrouwen, deze keer in oefenpot: ervaren pionnen op het scorebord

Daags na de geslaagde openingswedstrijd tegen KRC Genk, kwam Standard nog een keer in actie. Ze oefenden namelijk zaterdag tegen het Nederlandse Fortuna Sittard. Daar zette de Luikse club de goede lijn voort, en tankte het wellicht het nodige vertrouwen.

De jongens die niet/weinig in actie kwamen tegen KRC Genk, mochten tegen de Nederlandse eersteklasser speelminuten en ritme vergaren. Daarbij stonden ook heel wat jongens die mogen vertrekken op het terrein. Onder meer Carcela, Amallah en Lestienne kwamen in actie.



Die laatste twee troffen zelfs raak tijdens de oefenpot. Volgens HBvL wonnen de jongens van Mbaye Leye eenvoudig met 3-1, nadat ook de naam van Shamir op het scorebord pronkte. De ervaren pionnen lijken zich nu dus ook klaar te stomen voor het nieuwe seizoen, of verlaten ze alsnog de club? Volgende week wacht alvast de confrontatie tegen Zulte Waregem voor de Rouches.