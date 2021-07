OFFICIEEL: Obbi Oulare verlaat Standard en gaat (opnieuw) in Engeland voetballen

Dat meldt de Engelse tweedeklasser op de sociale kanalen. Obbi Oulare krijgt op die manier een nieuwe kans over het Kanaal. Eerder droeg de aanvaller het shirt van Watford FC.

Voor Standard is de transfer alvast goed nieuws. Oulare verbleef immers in de B-kern in afwachting van een oplossing. De financieel geplaagde Rouches zien zo een zwaar contract verdwijnen.

🖊️📄 We are delighted to announce the arrival of Belgian striker Obbi Oularé on a three-year deal!

🇧🇪 Represented his country

🌳 As tall as trees

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Second move to these shores

🇪🇺 Played in the Champions League & Europa League



