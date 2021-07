Onze 'Man van de Match' in #KVKSER: "Vorig jaar was het koud, zonder fans, bijna oefenmatchen - dit heb ik nodig"

Onze Man van de Match voor Kortrijk - Seraing? Dat kan uiteindelijk maar één iemand zijn. Voor hem kom je naar het stadion. Zelfs een voor een derde gevuld Guldensporenstadion kan dan uit zijn krammen schieten.

Teddy Chevalier. Zo maak je er echt geen twee. Maar in tegenstelling tot pakweg een Didier Lamkel Zé komt de aanvaller van Kortrijk wel altijd op zijn pootjes terecht en is hij nog steeds bijzonder geliefd bij ploegmaats en supporters. © photonews Tegen Seraing deed hij met een doelpunt meteen van zich spreken. Al hadden het er evengoed zelfs twee kunnen zijn: "We hebben kansen gehad en we hebben er ook gemist", aldus de aanvaller. Die ook maar wat graag inging op de vragen over de supporters: "Voor mij waren het koude maanden. Toen ik hier toekwam, in de sneeuw in januari, zonder publiek ... Neen, dat was niet eenvoudig voor mij. Ik had vakantie nodig deze zomer." Ik heb de supporters echt nodig

"Ik had soms het gevoel dat het om vriendschappelijke wedstrijden waren. Dan heb je bijna geen zin om te spelen. Dit is nu een heel ander verhaal. Dit is een nieuw begin, ik heb het publiek echt nodig om goed te zijn."

"Ik hou ook van de supporters, zoals zij van mij houden. Het is en blijft een speciaal gevoel, het heeft hier altijd geklikt - ook nu nog na al die jaren. Ik wil graag nog meer scoren, mijn verhaal is hier nog niet geschreven en de fans stuwen me vooruit."