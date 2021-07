Zelfs Haaland geschrokken toen hij zijn transferprijs hoorde: "Dat lijkt me héél veel voor één persoon"

Over een eventuele soap rond Erling Haaland hoeven we ons dus geen zorgen meer te maken. Het Noorse wonderkind heeft zelf aangegeven dat hij Borussia Dortmund deze zomer niet zal verlaten. Dat terzijde was hij wel verbaasd om zijn transferprijs te lezen.

Haaland bevestigde bij Bild dat hij blijft. "Dat komt op de eerste plaats door mijn contract, dat hier nog drie jaar doorloopt", zegt hij. "En daarnaast heb ik het hier goed naar mijn zin. Het veroveren van de Duitse beker speelt ook een belangrijke rol, want prijzen winnen is iets wat ik heel graag doe." Maar er was ook de interesse van Chelsea, maar die schrokken toen ze hoorden hoeveel hij moest kosten. De aanvaller zegt ook dat hij zijn manager, Mino Raiola, er niet over gesproken heeft. "Tot gisteren (maandag, red.) had ik een maand lang niet met hem gesproken. Dus ik hoop dat het allemaal slechts geruchten zijn, want 175 miljoen euro is wel héél veel geld voor één persoon."