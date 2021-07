🎥 Toekomst onder de lat bij Rode Duivels lijkt verzekerd: Maarten Vandevoordt kopieert technisch (EK-)hoogstandje van Courtois

Vrijdagavond trapte Standard en KRC Genk het nieuwe seizoen op gang. Daarbij vergaten de Limburgers in de eerste helft hun kansen te verzilveren. In extremis kon er via de voet van Theo Bongonda nog een punt gered worden. De Genkse doelman toonde opnieuw zijn klasse.

Maarten Vandevoordt is ondertussen al een poos de vaste doelman van KRC Genk. De 19-jarige landgenoot staat gekend als een toptalent en bewees na amper zes minuten ook waarom. Het jeugdproduct kreeg een lastige terugspeelbal toegespeeld en werd meteen onder druk gezet door Jackson Muleka. Laat stalen zenuwen nu één van de grote kwaliteiten zijn van de jonge doelman. Hij bleef namelijk ijzig kalm en kapte de aanvaller mooi uit. Vandevoordt kon er op sociale media wel mee lachen en wij kregen spontaan een déjà vu. Want op het Europees Kampioenschap haalde Thibaut Courtois hetzelfde kunstje uit zijn trukendoos naar boven. De nationale doelman legde met zijn kapbeweging niemand minder dan Cristiano Ronaldo in de luren. Daarmee lag hij aan de basis van het enige doelpunt in de wedstrijd. De toekomst lijkt verzekerd. 😁⚽️💙 (📽 @ElevenSportsBEn) pic.twitter.com/1hRNlK6tRM — Maarten Vandevoordt (@VandevoordtM) July 25, 2021