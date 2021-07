Brys heeft project met OHL: "Een beetje zoals Anderlecht"

In de eerste wedstrijd van het seizoen trok Marc Brys volop de kaart van de jeugd. Er zaten maar liefst zeven zelf opgeleide spelers in de wedstrijdkern. En dat is een weg die ze willen blijven volgen.

Er gaan nog versterkingen komen, maar het is niet de bedoeling om de jeugdspelers achteruit te schuiven. “Het is de bedoeling, over enkele jaren méér jongen klaar te stomen voor de A-ploeg, én dat die A-ploeg elk seizoen opnieuw de ambitie zal hebben mee te doen voor de prijzen”, zegt Marc Brys in Het Nieuwsblad.

Sommige van die jongens zijn nu al ver klaar, zoals Mandela Keita. “De betrachting is, een beetje zoals Anderlecht dat doet, elk jaar opnieuw één, twee of meer zelf opgeleide talenten af te leveren voor de A-kern. Dat vergt een gerichte, doorgedreven jeugdwerking, met individuele wetenschappelijke, mentale en sociale begeleiding, en dat vanaf de leeftijd van tien jaar. OHL is daar onder leiding van Academy Manager Henk Mariman mee begonnen. De eerste échte vruchten van die aanpak plukken we allicht pas over een jaar of vijf, zes."