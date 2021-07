Tim Pots kritisch voor Referee Department na beslissing in STVV-Gent en looft Van Driessche voor extra tijd Club-Eupen

In Club-Eupen en STVV-Gent waren er meteen enkele gecontesteerde beslissingen van de refs. Tim Pots spreekt er zich als voormalig scheidsrechter over uit in HLN. Bij het penaltygeval in Sint-Truiden had hij een betere motivering van het Referee Department verwacht.

In het slot van STVV-Gent werd geen strafschop gefloten voor handspel van Caufriez, terwijl het gelijkaardig was met het handspel van Agbadou in Club-Eupen. "Ik vond het twee keer strafschop", aldus Pots. "In Sint-Truiden zie je Caufriez een beweging met de hand naar de bal maken, ik durf zelfs denken dat hij de bal heel bewust wegtikt. Voor de scheidsrechter gaat het snel, maar ik was verwonderd dat er geen VAR-interventie volgde."

De verantwoordelijkheid komt dan dus bij de videoref te liggen. "De VAR moet uitmaken of het om een natuurlijke beweging gaat of niet. Hier gebeurde dat niet. Ik had van het Referee Department een goeie uitleg verwacht, maar ik lees van hun kant nrgens iets over een 'beweging naar de bal'."

Navolging voor Van Driessche

In die andere wedstrijd was er uiteraard veel te doen over de in totaal 13 minuten extra tijd. "In dit geval juich ik de extra-tijd van Van Driessche toe. Hij verdient navolging."