Volle stadions vanaf 13 augustus? Dat lijkt weer stapje verder weg: "Het moet praktisch haalbaar zijn"

Staan we vanaf 13 augustus weer met z'n allen in het stadion? Dat was het plan, maar dat lijkt blijkbaar toch niet zo makkelijk als eerst gezegd. Het plan was om met een Covid Safe-certificaat gewoon binnen te mogen.

Een PCR-test van maximaal 72 uur oud, een recente besmetting of reeds 14 dagen volledig gevaccineerd. En dan zou je zonder mondmasker en zonder afstand binnen mogen in het stadion. Maar bij de Pro League zien ze ineens problemen rijzen. Want wie gaat dat controleren? “In eerste instantie leek het erop dat de stewards dat zouden mogen doen, maar dat kan nu plots niet meer voor de overheid", klinkt het bij woordvoerder Stijn Van Bever bij Het Nieuwsblad. "Als er voor die controles aparte veiligheidsagenten moeten worden ingeschakeld, is het niet doenbaar. Genoeg veiligheidsagenten inschakelen om iedereen te controleren, wordt een ongelofelijk dure zaak. En minder is ook geen optie, want dan creëer je weer gigantische wachtrijen.”