Geen reden tot paniek voor Racing Genk: vijf constateringen

RC Genk verloor de Supercup aan Club Brugge en ging afgelopen vrijdag in extremis met een punt aan de haal op Sclessin. Twee wedstrijden op rij zonder winst, het was alweer van februari geleden voor de bekerwinnaar. Reden tot paniek is er allerminst: vijf constateringen over de Genkse seizoenstart.

1 Fysiek niet top

In de wedstrijden tegen Club Brugge en Standard zakte Genk na de pauze weg. Vooral afgelopen vrijdag toonde Genk twee gezichten. Voor de rust bezorgden jongens als Arteaga, Preciado en Ito de Rouches hoofdpijn, na de koffie deemsterde hun kaars evenwel uit. "Ik kan accepteren dat zij nog niet op hun top zijn", vertelde John van den Brom na afloop van het gelijkspel tegen Standard. Sommige Genk-spelers sloten pas erg laat aan in de sowieso al korte voorbereiding.

2 Moeizame start Onuachu

Nog zo iemand die zeker niet aan zijn top zit, is Paul Onuachu. De Gouden Stier miste een groot gedeelte van de voorbereiding en wrong tegen Club Brugge en Standard enkele kansen de nek om die hij vorig seizoen blindelings zou scoren. Is het een gebrek aan scherpte of speelt er meer? Het is een publiek geheim dat de 27-jarige Nigeriaan een toptransfer wil maken, maar vooralsnog blijft het relatief stil rond de goalgetter van Genk. Onuachu mag vertrekken in de Luminus Arena, maar enkel voor de juiste prijs. En net daar wringt voorlopig het schoentje.

3 Weelde

Op Uronen en Wouters na hield Genk haar kern intact. Meer nog,na de komst van Jukleröd, Trésor, Eiting en Sadick heeft John van den Brom keuze in overvloed. Dat zal ook nodig zijn met minstens acht Europese wedstrijden voor Nieuwjaar. Nog meer goed nieuws: Munoz, Cuesta en Thorstvedt, drie basispionnen vorig seizoen, deden dinsdag ritme op in de oefenwedstrijd tegen RWDM. Zij komen in aanmerking voor een selectie voor de competitiewedstrijd van aanstaande vrijdag, tegen KV Oostende.

4 Extra transfer

Na een uitleenbeurt aan Ankaragücu streek Joseph Paintsil (23) onlangs terug neer in de Luminus Arena, zonder al te grote verwachtingen. Maar kijk,John van den Brom geraakte in de voorbereiding gecharmeerd door de Ghanese winger, die met verve depanneerde als centrumspits. Paintsil mocht tegen Club Brugge en Standard telkens invallen. Kind van de rekening op dit moment: Luca Oyen. Het 18-jarige talent kwam niet in actie in de Supercup en haalde de wedstrijdkern tegen Standard niet.

5 Geen inloopperiode

Net als alle andere clubs, heeft ook Genk nog heel wat werk op de plank liggen. Veel tijd voor een inloopperiode is er niet. Vrijdag ontvangt Racing Genk in de Luminus Arena, voor het eerst sinds lang met fans, KV Oostende. Dinsdag (3/8) komt Shakhtar Donetsk op bezoek, een loodzware klus voor de bekerwinnaar. Willen ze uitzicht blijven behouden op (vetpotten van) de Champions League, is een gunstig resultaat van levensbelang.