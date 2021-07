Jupiler Pro League maakt het de ploegen moeilijk: "1A start veel te vroeg"

De competitie in ons land start altijd als eerste en dat na de eerste speeldag mag je al concluderen dat niemand eigenlijk klaar is.

De competitie werd dit jaar wel heel vroeg afgetrapt, al hadden de kalendermakers dat ook zo voorzien om eventuele coronaproblemen op te vangen.

“Elk jaar zijn wij de eerste competitie die start, nu is dat nog een stuk vervroegd. Vorig jaar kon ik dat nog begrijpen, met het EK dat er aankwam, maar nu moet men me toch eens uitleggen wat het nut is van zo’n vroege start”, zegt analist Mo Messoudi aan Sport/Voetbalmagazine.

Veel concreets kan je dan ook nog niet zeggen over de ploegen uit 1A. “Het gevolg is dat heel veel clubs nog heel veel werk hebben, met spelers van het EK, de Copa América of de Spelen die later moeten ingepast worden en vaak sterkhouders zijn. Pas begin september gaan we de echte elftallen zien en kunnen beoordelen.”