Voormalige eersteklassespeler wordt jeugdtrainer bij Essevee

Kent u Thomas Matton nog? De aanvallende middenvelder speelde onder andere voor OH Leuven, AA Gent, Kortrijk en Zulte Waregem. De 35-jarige Matton keert nu terug naar Essevee, maar niet als speler.

Matton speelde in het verleden 87 wedstrijden voor Zulte Waregem tussen 2008 en 2012. Na bijna tien jaar afwezigheid, keert hij nu als trainer terug bij Essevee.

De Oost-Vlaming zette in 2017 een punt achter zijn carrière en werd teamcoach bij AA Gent, zijn laatste werkgever. Nu zal hij coach worden van de U15 bij Zulte Waregem, alsook linietrainer bij de U18 en U21.

"Het was niet meteen de bedoelling om een nieuwe uitdaging aan te gaan, maar ik was overtuigd van dit project. Je merkt dat jonge spelers en trainers hier steeds goed ondersteund en uitgedaagd worden. De jeugspelers kunnen effectief doorstromen en krijgen hun kans bij de A-kern, dat geeft ja als opleider veel voldoening", klinkt het bij Matton.

Ook bij Zulte Waregem zijn ze in hun nopjes met de nieuwste aanwinst. "We moeten blijven professionaliseren binnen de academie. Thomas is een ex-prof met een uitstekende werkethiek en de nodige expertise. We zijn trots dat we hem mogen voorstellen en kijken uit naar de toekomst", klinkt het.