Aleksandar Radovanovic laat zich uit over transfer naar Griekenland of Frankrijk

Aleksandar Radovanovic is voorlopig nog altijd speler van KV Kortrijk. Voorlopig, want er is wel de nodige interesse.

Zo hebben het Griekse Panathinaikos en het Franse Dijon al interesse getoond. Een transfer hangt dan ook in de lucht. “Ik weet het niet. Ik ben er voorlopig niet op ingegaan, maar heb de club op de hoogte gesteld van de interesse”, zegt Radovanovic aan Het Nieuwsblad. Volgens de speler van KV Kortrijk is hij een interessante pion voor heel wat clubs. “Ik heb een interessant profiel als linksvoetige centrale verdediger. Ik ben 27, het is belangrijk dat ik de juiste keuze maak. Kijk, ik heb hier nog maar tien matchen gespeeld en kan nog veel moois laten zien. Wie weet melden zich nog andere clubs, maar voorlopig blijf ik.” Dit weekend als Royal Antwerp FC de tegenstander. “Geen enkele ploeg schrikt ons af. Als we de play-offs willen halen, moeten we elke tegenstander aankunnen. De coach doet ons erin geloven. Bij zijn analyses zegt hij niet: Jongens, het wordt moeilijk. Neen, hij toont ons concrete fases en overtuigt ons van de mogelijkheden. Aan ons om die te grijpen. Jullie hebben het laatste nog niet gezien van deze groep.”