Antwerp moet vinnige aanvaller nog wat langer missen, want medaillekansen komen heel dichtbij

Antwerp zal het nog een poosje moeten doen zonder Koji Miyoshi. De aanvaller plaatste zich met Japan voor de halve finales van de Olympische Spelen.

Japan nam het op tegen Nieuw-Zeeland en het thuisland was wel de betere ploeg, maar tot scoren kwamen ze niet. Ook de verlengingen leverden geen doelpunten op en dus werden het strafschoppen. Daarin faalde Nieuw-Zeeland twee keer.

Miyoshi mocht invallen in de verlengingen. Japan neemt het nu op tegen Spanje in de halve finale. De medailledroom is dus nog steeds levend. Ook Brazilië is reeds geplaats.