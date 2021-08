Meer dan de helft van de spelers in 1A is geen Belg, deze clubs hebben er het minst

Het aantal Belgen in de spelerskernen van de Jupiler Pro League ligt opnieuw lager dan vorig seizoen.

Van de 260 spelers die vorig weekend op het veld kwamen, hadden er maar 96 de Belgische nationaliteit. Enkel in het duel tussen KV Mechelen en Antwerp waren er evenveel Belgen als niet-Belgen, zo becijferde Sport/Voetbalmagazine.

Van de 478 spelers in de selecties hebben er 218 de Belgische nationaliteit, of 45,6 procent van het totaal. Dat is net iets minder dan de 46 procent van vorig jaar.

Enkel KV Mechelen, OHL en KV Oostende halen een score van meer dan 50 procent. KV Kortrijk en Union hebben met 30 procent de minste Belgen in huis.

In 1995, een jaar voor het Bosmanarrest, lag dat cijfer nog op 72 procent. Nu geldt enkel dat voor elke wedstrijd minstens zes Belgen op het scheidsrechtersblad moeten staan.