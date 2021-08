Marc Brys gunt Thomas Henry zijn transfer: "Hij is er klaar voor, hij verdient dat absoluut"

Hoe lang kan Marc Brys Thomas Henry nog opstellen? De transfer lijkt er nog wel aan te komen voor die laatste, ook al is hij voorlopig nog altijd speler van OHL. Weinigen gaan er echter vanuit dat Henry na de maand augustus nog voor Leuven voetbalt.

Met twee doelpunten in de eerste twee competitiematchen bewijst Thomas Henry dat hij zich volop blijft geven voor OHL zolang hij in Leuven op de loonlijist staat. Hoopt Marc Brys dan dat Henry pas op 31 augustus vertrekt? "Ik hoop dat het niet gebeurt." Al is die kans relatief klein. "Hij is 26 jaar en hoopt een stap te zetten in zijn carrière. Het is maar juist dat hij daar naar op zoek is."

Het tekent de ambitie van Henry, meent Brys. "Hij is sportief heel gedreven om tot het uiterste te gaan en uit te zoeken hoe ver hij kan geraken. Hij wil weten wat zijn mogelijkheden zijn. Hij komt uit een heel sportief milieu en en tast de grenzen af. Dat heeft niets te maken met het financiële, maar alles met het sportieve."

Niemand die het Henry kwalijk zal nemen als hij een stap hogerop zet. "Hij is er klaar voor, hij verdient dat absoluut. Als je sportief zo veel hebt gepresteerd, gun je hem dat." Uiteraard zou het voor OH wel een zware klus zijn om hem goed te kunnen vervangen. "Als hij vertrekt, zal het een geweldige aderlating zijn. Wanneer zich dat voordoet, zal het met gemengde gevoelens zijn."