Winger van Antwerp op weg naar Zulte Waregem

Nana Ampomah zou mogen vertrekken bij Antwerp en een andere club uit de Jupiler Pro League wil graag zijn huurcontract overnemen.

Nana Ampoham kwam vorig seizoen op huurbasis over van Fortuna Düsseldorf naar Antwerp. De winger werd door Antwerp voor twee seizoenen gehuurd met een aankoopoptie. Vorig seizoen kwam hij nauwelijks in de plannen voor van Ivan Leko en nadien Frank Vercauteren. De Ghanees, 4 caps, kwam tot 24 wedstrijden in alle competities waarin hij éénmaal tot scoren kwam en één assist gaf. HIj kwam meestal van de bank en verzamelde daarom maar een 700-tal minuten voor Antwerp.

Dit seizoen kwam hij nog niet voor in de plannen van Brian Priske. De winger was een tijdje afwezig omwille van persoonlijke problemen al heeft hij afgelopen week wel de training hervat. Volgens David Van den Broeck van Gazet van Antwerpen wil Zulte Waregem graag de Ghanees overnemen van Antwerp. Antwerp heeft wel oren naar een oplossing voor hem.