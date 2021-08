Huurt Beerschot binnenkort Senegalees talent van Franse derdeklasser?

De linksbuiten kan zijn koffers pakken voor een avontuur in de Jupiler Pro League.

Issa Soumaré, een 20-jarige Senegalese linksbuiten die sinds 2019 actief is bij de Franse derdeklasser US Orléans, wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwste aanwinst van Beerschot. Volgens RMC Sport zal Soumaré uitgeleend worden aan Beerschot met een aankoopoptie.



De 20-jarige vleugelspeler maakte vorig seizoen 8 doelpunten en gaf daarbovenop ook 2 assists in 32 wedstrijden. Na een avontuur in de Franse derde klasse bereidt de Senegalese linksbuiten zich voor om een ​​nieuwe uitdaging aan te gaan in de Belgische eerste klasse bij Beerschot.