PSV vernedert Ajax in eigen huis en pakt Supercup, jonge Belg scoort

PSV heeft Ajax zaterdagavond een bolwassing gegeven in de strijd om de Nederlandse Supercup. In de afscheidswedstrijd van Bjorn Kuipers haalde de lampenclub het maar liefst met 0-4 van de landskampioen.

PSV overleefde al een ronde in de voorronde van de Champions League en eerder deze week nam het dankzij een 3-0 zege op Midtjylland een optie op de play-offs van het kampioenenbal. De Eindhovenaars hadden de wind in de zeilen en borduurden in de strijd om de Supercup verder op dat elan.

Na een halfuur spelen in de Johan Cruijff ArenA had Madueke, amper 19 jaar oud, er al twee tegen de touwen hangen. Ajax-verdediger Tagliafico werd nog voor de pauze naar de kleedkamers verwezen na een drieste tackle. Na de pauze gooide Yorbe Vertessen nog wat extra zout in de Amsterdamse wonde. In de slotfase maakte Götze er zelfs nog 0-4 van.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal stond ook in het teken van het afscheid van Bjorn Kuipers en Evert Ten Napel. De topref en iconische commentator houden het na een rijkgevulde carrière voor bekeken.