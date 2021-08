Mbaye Leye wil doorpakken met Standard: "Dynamiek vasthouden"

Standard en Antwerp beginnen er op zondag aan in de Jupiler Pro League met een boeiend en pittig duel.

Mbaye Leye heeft met zijn Rouches ondertussen 4 op 6, terwijl het voor het puntenloze Antwerp al veel meer van moeten lijkt.

Dynamiek

"Iedereen is fit, iedereen heeft getraind - enkel Bokadi is geblesseerd. We willen op deze goede dynamiek verder gaan", aldus de oefenmeester van Standard op een persconferentie.

"We moeten onze efficiëntie vasthouden tegen Antwerp. Ze hebben 0 op 6, maar het is een goede ploeg met goed voetbal."