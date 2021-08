Anderlecht slijt Oekraïense international aan spotgoedkoop bedrag

Anderlecht heeft woensdag opnieuw een overbodige pion kunnen verpatsen. Het zal komend seizoen niet meer rekenen op de diensten van Jevhen Makarenko, al was dat nooit echt het geval. Hij gaat nu in Hongarije aan de slag.

De 30-jarige middenvelder was deze zomer nochtans actief op het EK, maar had in het Lotto Park geen toekomst meer. Daarom trok hij naar Fehérvar FC. En dat zal paars-wit ongetwijfeld voelen in de portemonnee.

RSCA betaalde in 2018 maar liefst 1,3 miljoen euro aan KV Kortrijk voor de middenvelder. Makarenko kon echter niet overtuigen en moest elders speelminuten vergaren. Daarom werd hij uitgeleend aan zijn ex-club, maar nu is er dus een definitieve oplossing gevonden: “Ik ben blij dat er bij zo een ambitieuze club op mij gerekend wordt”, vertelt de nieuwkomer op de Hongaarse clubwebsite.

Volgens Hongaarse media profiteert Fehérvar stevig van de situatie. Het betaalt nauwelijks 200.000 euro voor hun Oekraïense nieuwkomer. Anderlecht kent dus een stevig verlies, maar is vooral blij dat ze zijn loonlast hebben kwijtgespeeld.