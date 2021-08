Julien De Sart voelt zich aangesproken door Vanhaezebrouck: "Dat is één van mijn kwaliteiten"

AA Gent speelt vanavond in de Conference League tegen RFS. Wat kunnen de Buffalo's na de 2-2 laten zien?

Julien De Sart ziet dat het bij AA Gent niet loopt zoals het moet. Ze weten alvast wat het probleem is. "Offensief moet het preciezer, defensief moet het steviger”, zegt De Sart aan HLN.

Maar de oplossing ligt ook voor de hand. “We hebben meer dan voldoende kwaliteiten om dat te corrigeren. Alleen als we dat doen, belonen we onszelf voor het harde werk dat we elke dag leveren.”

De Sart tast ook in eigen boezem. “Zelf moet ik ook meer brengen, maar dat gaat makkelijker als de resultaten er zijn. Als de coach spreekt over efficiëntie, dan voel ik me ook aangesproken. Zoals wij dominant spelen, moet ik ook meer mijn kans op doel gaan. Mijn trap is één van mijn kwaliteiten, die moet ik nog meer benutten.”