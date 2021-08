Mede dankzij een tactische ingreep van Mbaye Leye kon Standard de overwinning grijpen op Beerschot

Mbaye Leye heeft dankzij de winst op Beerschot er een goed seizoensbegin opzitten. De blamage van vorige week is al vergeten. Toch beseft hij dat er nog veel werk voor de boeg is.

Een ontspannen Mbaye Leye na de overwinning van Standard Luik op Beerschot: “We speelde goed de eerste helft en we groeiden in de wedstrijd. We maakten het doelpunt op een goed moment en nadien hebben de voorsprong goed verdedigd onder ander dankzij en sterke Bodart die zijn netten schoonhield."

Een tactische beslissing van Leye zorgde ervoor dat de wedstrijd in hun voordeel werd beslecht; "Invalbeurt van Dragus maakte het verschil. Hij heeft kwaliteiten, een goede versnelling en snelheid. Zijn vista was belangrijk en zo bracht hij ook Klauss in stelling die zo prima kon scoren. We hebben vele jonge jongens in de groep en dat merk je soms. Zo moeten nog beter leren samenwerken en ervaring opdoen. We hebben het anders aangepakt dan vorige week (nederlaag tegen Antwerp) dat was ook nodig. Het was vandaag een goede prestatie van mijn team waar ik heel trots op ben. Natuurlijk zal het met 'up en downs' gaan met zo een jonge groep. We moeten gewoon het match per match bekijken en hard blijven werken."