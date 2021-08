Theate laat in zijn (transfer)kaarten kijken: "Dan is het logisch dat ik meteen zal vertrekken bij Oostende"

Arthur Theate leek de voorbije weken op weg naar Bologna FC 1909. De deal was rond, maar de Italianen trokken plots hun staart in. Al wil dat niet zeggen dat de verdediger aan de Belgische kust zal blijven voetballen.

Bologna FC 1909 zou negen miljoen euro betalen - dat zou een recordsom zijn voor KV Oostende - om Arthur Theate naar de Laars te halen. Alles leek in kannen en kruiken, maar plots stopten de Italianen het dossier in de koelkast.

“Maar er is niet alleen interesse van Bologna”, laat Theate bij Sudpresse heel eventjes in zijn kaarten kijken. “Stel dat AS Roma op dertig augustus vijftien miljoen euro wil betalen, dan is het logisch dat ik hier meteen zal vertrekken.”