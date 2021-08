Analist is duidelijk: "Antwerp, Anderlecht en Gent: zelfs de tweede plaats wordt lastig"

Marc Degryse nam de vorige speeldag onder de loep en kwam tot de conclusie dat Club Brugge en Racing Genk onder elkaar zullen uitmaken wie de titel pakt.

Geen doorkomen aan, zo meent analist Marc Degryse. “Ik wens Antwerp, Anderlecht en Gent veel succes als zij dit seizoen kampioen willen worden. Zelfs de tweede plaats wordt lastig. Ik zie niet in hoe Club Brugge of Racing Genk van de titel kunnen gehouden worden”, zegt Degryse aan HLN.

Hij kijkt vooral nog in de richting van Club Brugge, omdat zij zich nog stevig zullen laten voelen op de transfermarkt. “Beide ploegen zijn nóg sterker dan vorig seizoen, en dan moet Vincent Mannaert in de twee weken die volgen nog komen met twee ferme versterkingen.”

De X-factor bij blauwzwart? “De reden waarom ik stel dat Club nóg sterker is geworden, heet ‘Charles De Ketelaere’. Wat was ie fantastisch in Waregem. De Ketelaere speelt vrijuit. Met veel zelfvertrouwen. Zondagavond trok hij het ganse register open: geniale baltoetsen, balvast, enorme vista, spelers wegzetten in de rug van de defensie, scoren... Daarbovenop klikte het prima met maatje Noa Lang. Ik hoor soms opmerken dat Club zonder spits speelt, maar dat is fout – ze spelen met twéé spitsen”, klinkt het nog.