Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Ugbo - Hayashi - Kouame - Odegaard - Palmieri dos Santos

STVV mag opnieuw een voetballer uit Japan verwelkomen. Dit keer gaat het om een offensieve versterking in de persoon van Daichi Hayashi, die recent nog deel uitmaakte van de Japanse nationale ploeg op de Olympische Spelen. Hayashi moet in Sint-Truiden voor goals zorgen. ( Lees meer )

Nu wel érg dichtbij: 'Miljoenenspits Anderlecht is in België!'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar een deal zit er nu echt wel aan te komen stilaan. En dus mag Anderlecht zich in de handen wrijven. (Lees meer)

'Deal Ugbo nog niet van tafel'

Er was even twijfel over de zaak van Ike Ugbo, omdat Marseille als kaper op de kust kwam aankloppen. Maar de deal is zeker nog niet van tafel.

Anderlecht heeft ook nog Braziliaan op het oog

RSC Anderlecht zou mogelijk ook wel wat zien in de Braziliaanse winger Rafael Navarro. Volgens Braziliaanse media staat de 21-jarige flankspeler van Botafogo op de radar van paars-wit.

Arsenal heeft Ödegaard beet

Arsenal heeft zijn versterking beet. Martin Ödegaard komt over van Real Madrid en tekent een meerjarig contract in Engeland.