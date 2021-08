Standard-huurling laat van zich spreken bij MVV

In de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie knokte MVV zich vrijdagavond met 3-2 voorbij Helmond Sport. De gevierde man bij de club uit Maastricht was een jonge landgenoot, Mitchy Ntelo.

De 20-jarige spits is een jeugdproduct van Standard, die dit seizoen wordt uitgeleend aan MVV. Net over de grens lijkt Ntelo zijn draai gevonden te hebben. Hij begon alle drie competitiewedstrijden in de basis en gisteren vond hij voor het eerst de weg naar doel.

Meer zelfs, tegen Helmond Sport zorgde Ntelo met drie doelpunten eigenhandig voor de 3-2 zege tegen Helmond Sport. De vroege 2-0 werd door de bezoekers nog uitgewist, maar diep in de tweede helft maakte Ntelo zijn hattrick compleet.

Na drie speeldagen is MVV met een zes op negen terug te vinden op plaats zeven in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland.