Verbijstering bij Guillaume Hubert groot na toekennen doelpunt: "Iedereen was het erover eens, behalve zes personen"

Standard klopte vrijdagavond KV Oostende met het kleinste verschil. De Standard-fans zorgden voor een schitterende sfeer, maar toch ging het na afloop alleen maar over het doelpunt van Amallah. Offside or no offside, that's the question...

Selim Amallah kopte na geharrewar de enige treffer van de wedstrijd voorbij Guillaume Hubert in doel. Maar deed de Marokkaanse middenvelder dat vanuit buitenspel? De beelden doen vermoeden van wel, al kon de VAR geen officiële buitenspellijn trekken omdat Amallahs voeten van de grond waren. Een discutabele beslissing en eentje met grote gevolgen voor KV Oostende, dat hierdoor met lege handen de bus moest instappen.

"Het leek wel een partij tafeltennis in onze zestienmeter. Opeens belandt die bal bij Amallah en vervolgens in doel. Ik heb net de beelden herbekeken... dit is flagrant buitenspel. Iedereen is het daarover eens, behalve die zes personen: de refs en de VAR in Tubeke. Was er misschien een technisch defect? Ik weet het niet, maar als dat het geval is, zetten ze maar beter terug een busje naast het stadion", liet KVO-doelman Guillaume Hubert na afloop optekenen.

Al was de ex-Rouche ook nuchter genoeg om toe te geven dat Oostende te vaak in de fout ging op Sclessin. "Zonder dat doelpunt gaan we gewoon met 0-0 en een tevreden gevoel naar huis. We moeten hard blijven werken aan die details, want het doet pijn om hier zonder punten te moeten vertrekken. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat we nu plots alles in vraag moeten gaan stellen", besluit Hubert.