🎥 Victor Vazquez scoort zijn eerste goal in MLS op bijzondere wijze

Het was zijn eerste goal van het seizoen, maar dat gebeurde wel op een heel knappe manier voor de ex-speler van de Jupiler Pro League.

Vasquez verschalkte de keeper met een corner die rechtstreeks in doel ging. Al gaat de doelman van San Jose toch niet bepaald vrijuit.

Dat leverde echter geen overwinning op. LA verloor met 1-2 van de SJ Earthquakes. In de stand staat LA voorlopig vierde in hun conference.

Use the force, Victor.



Victor Vazquez's corner kick confuses the San Jose 'keeper to put us level in the #CaliClasico. pic.twitter.com/fK57QwoExi