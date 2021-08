OFFICIEEL: STVV haalt aanvaller op in La Liga

STVV heeft een nieuwe spits beet. Taichi Hara wordt gehuurd van Deportivo Alavés.

Taichi Hara legde vandaag de medische proeven af en tekende vervolgens zijn overeenkomst bij STVV. Volgens Transfermarkt gaat het om een huurovereenkomst.

De 22-jarige aanvaller komt over van Deportivo Alavés. In La Liga had hij geen zicht op speelminuten. In het Japanse bastion op Stayen is die kans een pak groter.