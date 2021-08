Uitgerekend een ex-speler doet Club Brugge de das om: 'Transfer van Denswil zorgt ervoor dat blauw-zwart enkele miljoenen misloopt'

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe oplossing voor Simon Deli. Trabzonspor stond op het punt om de overbodige verdediger over te nemen, maar de Turkse subtopper kiest in extremis voor een andere speler.

En het is dan nog een ex-speler van Club Brugge. Bologna FC 1909 gaat Stefano Denswil verhuren aan Trabzonspor. Dat melden Italiaanse media. Die transfer zorgt er dan ook meteen voor Simon Deli niet langer naar Turkije zal verhuizen.

En dat is een streep door de rekening van Club Brugge. Deli is niet alleen overbodig in het Jan Breydelstadion, maar Trabzonspor was ook bereid om nog enkele miljoenen te betalen. En die ziet blauw-zwart dus ook verdampen.