Franse club probeerde Ugbo nog binnen te halen, maar KRC Genk trekt uiteindelijk aan het langste eind

Toch was de kans een tijdje bestaande dat de transfer helemaal niet zou doorgaan. Volgens Fabrizio Romano was er namelijk nog even serieuze interesse van Marseille. De Franse club vist uiteindelijk wel achter het net.

Volgens de bekende journalist is er namelijk een akkoord bereikt tussen KRC Genk en Chelsea en gaat Ugbo vandaag zijn medische testen afleggen bij de Belgische club. Ugbo kent de Jupiler Pro League goed, want vorig seizoen was hij als huurling actief bij Cercle Brugge.

Ike Ugbo will undergo his medical and sign as new Genk player today. He’s in Belgium in order to complete his permanent move from Chelsea, done and confirmed. 🔵 #Genk #CFC



Olympique Marseille were trying to hijack the deal - but Genk have completed the agreement.