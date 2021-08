Officieel: ex-spits van Standard versiert transfer naar Duitse hoofdstad

Hertha Berlijn heeft met Ishak Belfodil zijn nieuwe spits beet. De Algerijn verlaat Hoffenheim en trekt nu dus naar de Duitse hoofdstad. In het verleden speelde hij voor Standard.

Eerder was de 29-jarige spits ook al actief voor Werder Bremen en Hoffenheim. Nu zal hij daar dus een derde Duitse club aan toevoegen. In 73 Bundesliga-duels kwam hij tot 20 doelpunten en 7 assists. “Na drie jaar bij Hoffenheim zocht ik naar een nieuwe uitdaging. Ik ben erg blij om voor Hertha te tekenen. Ik wil bewijzen dat ik het team kan helpen om een geweldig seizoen te beleven.”

In het seizoen 2016-2017 voetbalde Ishak Belfodil voor Standard. Daar was hij een van de sterkhouders. In 40 wedstrijden voor de Rouches liet hij maar liefst 17 keer de netten trillen. Nu zal hij bij Herha Berlijn met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio twee Belgen tegen het lijf lopen.