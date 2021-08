Steve De Ridder (STVV) staat opnieuw aan de kant met een blessure: "Mensen zeggen dat ik versleten ben"

Het was een vreselijk weekend voor STVV. Tijdens de nederlaag tegen KV Kortrijk zag Bernd Hollerbach zowel Stan Van Dessel als de terugkerende Steve De Ridder uitvallen met een blessure. De aanvoerder van de Kanaries zal dus opnieuw een tijdje vanaf de zijlijn moeten toekijken.

De 34-jarige middenvelder stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij STVV, maar moest al na amper een halfuur voetballen naar de kant: “Ik vermoed dat ik een verrekking aan de ligamenten van mijn rechterenkel heb opgelopen. Als het daar bij blijft zal ik allicht één tot twee weken out zijn”, vertelt hij aan HBvL.

Daarnaast lag hij ook aan de basis van de snelle 0-1 voor KV Kortrijk. Steve De Ridder had zijn rentree wellicht anders voorgesteld: “Mensen zeggen dat ik versleten ben, maar er zit nog jus in. Ik ben nu 34 jaar. Dat is een leeftijd waarop de club zeker aan een opvolger moet denken. Maar als ik 100% fit ben, kan ik nog waardevol zijn voor deze ploeg. De trainer wilde me op het gepaste moment brengen, dat leek afgelopen weekend te zijn. Dan raak ik weer geblesseerd. Extra zuur.”