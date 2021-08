Luxe-invaller Standard beloond voor goede seizoensstart

Denis Dragus is tot dusver de luxe-invaller bij het Standard van Mbaye Leye, maar de Roemeen liet zich al in positieve zin opmerken in het seizoensbegin. In die mate zelfs dat Dragus werd opgeroepen voor de nationale ploeg.

Denis Dragus werd door bondscoach Mirel Radoi geselecteerd voor de wedstrijden tegen Ijsland, Liechtenstein en Noord-Macedonië in het kader van de WK-kwalificatie. Dragus (22) is niet aan zijn vuurdoop toe. In 2018 verzamelde hij al twee caps.

Dragus begon tot dusver vijf keer op de invallersbank bij Rouches, maar viel altijd in. In amper 113 speelminuten was hij tot dusver goed voor een doelpunt en twee assists. Vorig seizoen werd hij door de Rouches nog uitgeleend aan het Italiaanse Crotone.

Naast Dragus vinden we in de Roemeense selectie nog enkele oude bekenden terug. Hagi, Marin, Rotariu, Stanciu en Alibec hebben allen een verleden in de Jupiler Pro League.